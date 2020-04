Covid-19: Momo très affecté par la maladie d’un ami (VIDEO)

L’animateur radio Mohamed Bousfiha, alias Momo, est très affecté du fait qu’un de ses amis ait contracté le covid-19. Dans une vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, Momo a annoncé cette triste nouvelle tout en exprimant sa profonde tristesse que cet ami très cher et très proche ait été infecté par le nouveau coronavirus.

On voit Momo dans cet enregistrement vidéo, les traits tirés par le chagrin et décrivant comment il a appris la nouvelle.”Ce matin, je me suis réveillé et quand j’ai consulté mon téléphone, j’ai entendu mon ami, via WathsApp, m’apprenant qu’il avait contracté le covid-19. Je n’ai pas pu retenir mes larmes et je pleure encore chaque fois que je réécoute son message audio”, a-t-il tristement déclaré.

L.A.