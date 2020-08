Covid-19: mesures renforcées autour des cascades d’Akchour

Les autorités de la ville de Chefchaouen ont décidé, depuis dimanche 2 août, de renforcer les mesures de prévention au niveau du site des célèbres cascades d’Akchour. Cette mesure a été prise dans l’objectif d’endiguer le risque de transmission du nouveau coronavirus.

Par ailleurs, les autorités locales ont durci, depuis samedi dernier, les conditions d’accès à la ville de Chefchaouen. Ce durcissement fait suite à l’interdiction récente, décrétée par les autorités marocaines et concernant les déplacements de et vers certaines villes et provinces du Royaume, notamment Tanger et Tétouan.

A.T.