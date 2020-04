Covid-19/Maroc: aucun nouveau cas dans cette ville

Le nombre de cas exclus après les résultats négatifs des analyses effectuées au laboratoire, s’élève mercredi à 22H00 à 121 au niveau de la province de Safi, selon les données communiquées par la Direction provinciale de la santé (DPS) sur la situation épidémiologique relative au Covid-19.

Au niveau de ladite province, on dénombre également un seul cas positif au coronavirus et ce, depuis le 22 avril courant, selon la même source, précisant que sur les 1.314 personnes- contact, seuls 550 sont toujours placées sous surveillance médicale, alors que 30 personnes sont en attente des résultats des analyses au laboratoire. Quant à l’état de santé de la seule patiente contaminée au coronavirus, il demeure “stable”, poursuit la même source, faisant savoir que cette patiente qui présentait, au début, des symptômes peu inquiétants, tels que la toux et la congestion nasale, ne souffre d’aucune complication ou de maladie chronique.

Sur un autre registre, ladite Délégation tient à indiquer que la situation épidémiologique au niveau de la province demeure “rassurante”.

La délégation provinciale de la Santé n’a pas manqué d’appeler les citoyens à respecter scrupuleusement les consignes relatives à l’état d’urgence sanitaire, à ne pas sortir sauf en cas de nécessité extrême et à veiller au port obligatoire des masques de protection, en tant que seules mesures préventives pour endiguer la propagation de ce virus.

S.L. (avec MAP)