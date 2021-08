Covid-19: l’ONDA prévient les voyageurs

Suite à la détérioration de plus en plus inquiétante de la situation sanitaire au Maroc, l’Office national des aéroports a fait un rappel important.

Ainsi, via sa page officielle Facebook, l’ONDA a averti que seuls les voyageurs ont accès à l’intérieur des aéroports du Royaume. S’agissant des accompagnateurs des voyageurs, il leur est signifié qu’ils doivent respecter les mesures préventives et sanitaires et ne point dépasser les barrières sécuritaires placés à cet effet aux abords des aéroports.

A noter que le Maroc a enregistré hier, jeudi 4 août courant, un autre triste et alarmant record concernant la covid19: les cas confirmés ont atteint le nombre impressionnant de 12.039, en 24 heures et on compte quelque 72 décès parmi les malades ayant contracté la covid-19.

L.A.