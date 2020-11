Covid-19: l’OMS évoque le Maroc

Le Maroc, l’Iran et la Jordanie concentrent à eux seuls plus de 60% des cas de Covid-19 signalées durant la semaine dernière dans la région s’étendant de l’Afrique du Nord à l’Asie centrale, a indiqué l’organisation mondiale de la santé (OMS).

Le directeur du bureau du Caire de l’OMS qui couvre cette région, Ahmad El-Mandhari, a affirmé jeudi dans une conférence de presse virtuelle consacrée à la situation épidémiologique dans cette région que cette partie du monde, qui comprend plus de vingt pays, a comptabilisé moins de 10% des cas de contamination dans le monde, avec 3,6 millions de cas, sur un total de 55 millions.

Le plus haut taux de mortalité a été enregistré en Jordanie, Tunisie et Liban durant cette même période, a indiqué le responsable de l’OMS qui précise que l’Iran a enregistré plus de 43.000 morts, et plus de 800.000 cas (815.117) de Covid-19 depuis le début de l’épidémie en février.

S.Z.