Covid-19: les vaccins choisis par le Maroc sont-ils efficaces contre le variant Delta ?

Des rumeurs circulent actuellement selon lesquelles les vaccins anti-covid choisis par le Maroc ne sont pas efficaces contre le variant Delta, la souche indienne qui se propage 60% plus vite que le variant britannique (Alpha).

A ce propos, Pr Azeddine Ibrahimi, le directeur du laboratoire biotechnologique à Rabat, a balayé ces rumeurs d’un revers de main, indiquant que ces allégations sont totalement fausses.

Sur sa page Facebook, il a souligné que les vaccins choisis par le Royaume sont efficaces contre le variant indien, en se basant que des données scientifiques. Et d’ajouter que deux doses de l’un des vaccins sont susceptibles de protéger contre le variant Delta. En parallèle, Pr Ibrahimi a appelé les Marocains au respect strict des mesures de prévention sanitaire, dont le port du masque et la distanciation physique, afin d’éviter une rechute épidémiologique.

Pour rappel, le roi Mohammed VI a présidé lundi au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins.

Ce projet structurant a pour objet la production dans notre pays du vaccin anti-Covid, ainsi que d’autres vaccins clés, de manière à promouvoir l’autosuffisance du Royaume et de faire du Maroc une plateforme de biotechnologie de premier plan à l’échelle du continent africain et du monde dans le domaine de l’industrie du « fill & finish ».

Fruit d’un partenariat public-privé, le projet vise à démarrer à court terme avec une capacité de production de 5 millions de doses de vaccin anti-Covid19 par mois, avant de démultiplier progressivement cette capacité à moyen terme. Il mobilisera un investissement global de l’ordre de 500 millions de dollars.

H.M.