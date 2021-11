Covid-19: les USA classent le Maroc parmi les pays » à risque faible »

Le ministère américain des Affaires étrangères a effectué un nouveau classement des « pays à risque », en ce qui concerne les dangers liés à la pandémie de la covid-19

Via sa page officielle Facebook, le secrétariat d’Etat a classé le Royaume dans la liste de la catégorie 1, c’est-à-dire celle des pays « à risque faible », estimant que l’on devrait seulement y respecter les mesures préventives et sanitaires ordinaires, inhérentes au coronavirus.

Par ailleurs, ce classement, établi par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (ndlr, en anglais Centers for Disease Control and Prevention ou CDC), affiliés au Département américain de la Santé et des services sociaux, classe certains pays européens parmi ceux « à risque élevé ».

Ainsi, il a été fortement déconseillé aux ressortissants américains de se rendre en Allemagne et au Danemark, pour cause de la revue en hausse des cas de coronavirus dans ces deux pays.

L.A.