Covid-19: les symptômes ont-ils changé ? Un expert répond

Fièvre, toux sèche, fatigue, courbatures, maux de gorge, diarrhée, maux de tête, perte de l’odorat ou du goût, les symptômes du Covid-19 sont nombreux et changent d’une personne à l’autre.

Cependant, ils n’ont pas changé depuis le début de la pandémie. Et c’est l’expert Moulay Mustapha Naji, directeur du laboratoire de virologie de l’Université Hassan II de Casablanca, qui l’affirme. Les signes du Covid-19 sont les mêmes, mais peuvent changer d’une personne à l’autre, en fonction de l’immunité de chaque personne, a-t-il assuré au micro de Le Site info.

Certes, certaines personnes soutiennent qu’elles ont eu le Covid-19 et qu’elles ont eu juste des maux de tête et de dos, poursuit-il. C’est vrai, a expliqué le virologue, les symptômes peuvent être légers et la maladie peut passer inaperçue si on ne se fait pas tester. Et l’expert d’ajouter que le nombre des décès causés par les complications du Covid-19 va connaître un bond durant les prochaines semaines, à cause du non-respect des mesures restrictives et des gestes barrière, surtout durant la saison hivernale.

A propos du vaccin, Prof. Naji a fait savoir que l’opération va être mise en branle la semaine prochaine, mais les citoyens ne doivent toutefois pas lâcher du lest car le vaccin ne va pas protéger contre la contamination le même jour. Cette opération va se poursuivre pendant trois mois et sera généralisée à toutes les catégories, a-t-il, par ailleurs, noté.

S.Z.