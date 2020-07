Covid-19: les « Rahba » de moutons, ces bombes à retardement

Des militants associatifs mettent en garde contre le danger que peuvent constituer les marchés aux bêtes à l’approche de l’Aid Al-Adha. Ces derniers peuvent facilement se transformer en foyers épidémiques, et ce en raison du non-respect des mesures de prévention recommandées par les autorités pour endiguer le risque de contamination au coronavirus.

Un certain nombre de marchés de bovins font ainsi fi de toutes les recommandations pour éviter les rassemblements humains et respecter la distanciation physique. Et ceci coïncide avec les nombres records de cas d’infection quotidiens par le virus.

Ce non-respect des mesures a été observé dans plusieurs régions, selon les images diffusées sur les réseaux sociaux, ce qui laisse présager une véritable catastrophe sanitaire. D’ailleurs, des citoyens ont appelé les autorités compétentes à appliquer strictement les règles de distanciation physique et à faire respecter les mesures préventives annoncées dans le cadre de l’urgence sanitaire.

Mohamed Fizazi