Covid-19: les patients guéris seront-ils vaccinés ? Une experte répond

A quelques jours du lancement de la campagne de vaccination, plusieurs Marocains se demandent si les personnes guéries du coronavirus pourraient se faire vacciner.

Invitée du JT du soir de la chaîne nationale Al Oula, Amina Barkat a assuré que tous les Marocains, même ceux qui ont contracté le virus, pourront recevoir le vaccin.

«On ne connaît pas la durée d’immunité chez les personnes guéries du covid-19. Le protocole sanitaire traite le patient tandis que le vaccin lutte contre le virus dans le corps», explique le professeur universitaire à la Faculté de médecine et de Pharmacie et Docteur en nutrition et membre de la commission scientifique de la campagne vaccinale au Maroc.

Par ailleurs, Pr Amina Barkat a tenu à rassurer les Marocains sur l’efficacité du vaccin anti-covid-19. Pour elle, celui-ci ne représente aucun danger sur la santé des bénéficiaires, ce qui a d’ailleurs été prouvé par tous les essais cliniques récemment effectués.

Elle a affirmé que les effets secondaires du vaccin demeurent très négligeables. Lesquels effets sont semblables à ceux ressentis par les mamans qui allaitent leurs nourrissons, a précisé Pr Barkat.

Il s’agit d’une très faible douleur ressentie à l’endroit de la vaccination, accompagnée d’une passagère hausse de la température et d’un mal de tête. Effets qui disparaissent rapidement ou ne peuvent même apparaître, a-t-elle tenu à tranquilliser les Marocains.

Et même au cas de l’apparition de ces effets secondaires, les médecins qui seront mobilisés et sollicités pendant la campagne vaccinale prescriront les médicaments adéquats pour y remédier, a ajouté Pr Barkat en soulignant que « ce n’est pas plus compliqué que cela! ».

Et de conclure sur la nécessité de la vaccination qui permettra à tous un retour à la vie normale d’avant la pandémie.

N.M. et L.A.