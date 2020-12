Covid-19: les membres du gouvernement parmi les premiers qui seront vaccinés

Le chef de gouvernement a annoncé que les membres de son équipe seront parmi les premiers citoyens à bénéficier du vaccin anti-coronavirus, dont la campagne nationale sera lancée dans les prochains jours.

Lors de on intervention au Conseil de gouvernement, tenu jeudi 10 décembre, Saâeddine El Othmani a affirmé que « ce chantier national impose le soutien inconditionnel et les efforts consentis par tous, responsables, professionnels et citoyens ».

Et d’ajouter que « nous avons tous le même objectif: le succès de la campagne nationale de vaccination ». Lequel succès est à même de garantir et de protéger la Nation et les citoyens, a souligné le chef de gouvernement. Celui-ci a également déclaré que l’Exécutif ne ménage aucun effort afin que toutes les conditions de la réussite de la campagne vaccinale soient réunies, sachant que le Maroc est l’un des premiers pays à avoir pris des mesures courageuses dans ce sens pour assurer la sécurité et la santé des citoyens.

El Othmani a aussi précisé que le gouvernement est en train d’exécuter les Hautes instructions royales, en concertation étroite avec toutes les parties prenantes, dont particulièrement les ministères de la Santé et de l’Intérieur, en sus d’ autres intervenants. Ceci, a expliqué le chef de gouvernement, dans l’objectif d’adopter la stratégie idoine concernant la vaccination et de garantir l’acquisition et la distribution du vaccin de façon sûre et efficace aux quatre coins du pays.

Larbi Alaoui(avec Khadija Chafi)