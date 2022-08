Covid-19 : les médecins tirent la sonnette d’alarme concernant une nouvelle vague

Les citoyens devraient faire preuve de vigilance au risque de subir les effets négatifs d’une nouvelle vague de Coronavirus.

Avec l’approche de la saison d’hiver, les médecins du royaume et membres du comité scientifique s’inquiètent de la remontée des cas d’infections à la Covid-19. Cette inquiétude s’explique par le fait que plusieurs citoyens n’ont pas encore reçu leur 3e dose de vaccin, sans parler de ceux qui en sont toujours à 1 dose.

D’après les derniers chiffres officiels, le nombre de primo vaccinés a atteint 24.887.870 celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.379.721 alors que 6.734.628 personnes ont eu trois injections du vaccin. Le nombre des personnes qui ont reçu la quatrième dose est de 35.979.

Le ministère de la Santé avait récemment appelé les citoyens de plus de 60 ans et les personnes souffrant de certaines maladies chroniques à procéder à une 4e dose de rappel, afin de booster leur immunité. Mais il semble que la situation n’inquiète plus vraiment, à en juger par les réactions sur les réseaux sociaux.

Avec l’annonce de la fin de la deuxième vague d’Omicron au début du mois, il semble que la vigilance est à son plus bas. Il suffit de faire un tour dans les rues de Casablanca et ses malls, mais aussi les administrations, pour réaliser que les gestes barrières sont inexistants dans les lieux de rassemblements. Le cas est différent à Rabat par exemple, où certains gestes barrières, notamment le port de la bavette et la distanciation sociale, sont toujours appliqués à certains endroits.

Contacté par Le Site Info, le Dr Tayeb Himdi, chercheur en politiques et systèmes de santé, nous avait expliqué que la possibilité d’apparition d’une nouvelle vague de Covid durant l’automne et l’hiver est fort probable, surtout au vu du relâchement sanitaire. L’évolution de la situation pandémique suit une courbe particulière, dans la mesure où les premières vagues sont celles qui présentent le plus grand risque, alors que celles qui suivent sont moins inquiétantes. Cela s’explique par l’immunité acquise suite à la vaccination, mais cela ne garantit pas forcément une protection face à de nouvelles variantes du virus.

Le Dr Mouad Mrabet, coordinateur du centre national des opérations d’urgence de santé publique au Ministère de la Santé, prévoit qu’une « cinquième vague d’infections massive devrait avoir lieu prochainement, à partir des mois d’octobre et novembre de l’année en cours ».

Le Site Info invite ses lecteurs à faire preuve de vigilance, et à respecter les gestes barrières, la distanciation sociale ainsi que le port de la bavette dans les espaces clos.

A.O.