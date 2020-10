Covid-19: les Marocains seront-ils tous vaccinés ?

Mustapha Naji a fait savoir que tous les Marocains, sans exception, bénéficieront du vaccin anti-covid.

Dans une déclaration à Le Site info, le virologue et directeur du laboratoire a fait savoir que la priorité sera accordée à certaines catégories, comme les personnels de santé et de la sécurité, les personnes âgées vulnérables, les personnes atteintes de maladies chroniques ou immunitaires et les femmes enceintes.

«Tous les Marocains seront vaccinés. Dix personnes non vaccinées représenteront un véritable danger pour la population. Le ministère de la Santé a assuré que le vaccin devrait être prêt vers la fin de l’année, est en phase. C’est ce qu’on espère. On ne veut pas de mauvaises surprises», a précisé Mustapha Naji.

A noter que le Maroc aurait opté pour le vaccin produit par une entreprise chinoise « Sinopharm », qui en est aux dernières phases de test, sans avoir enregistré, pour le moment, d’effets secondaires sur les personnes qui se sont portées volontaires.

N.M.