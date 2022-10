Covid-19: les Marocains désertent les centres de vaccination

Les centres de vaccination contre le coronavirus au Maroc ont été désertés depuis quelques mois. Les citoyens ne se bousculent plus aux portes des centres, surtout après l’amélioration de la situation épidémiologique et l’allègement des mesures restrictives.

Pourtant, le ministère de la Santé continue de sensibiliser les Marocains au risque du covid-19, les appelant à compléter leur schéma vaccinal et à recevoir leurs doses de rappel. Plusieurs experts ont également indiqué que le Royaume n’est pas à l’abri d’une nouvelle vague plus féroce et que la vaccination protège des formes graves du virus, surtout chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

Pour rappel, dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a précisé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.909.207, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.406.780, alors que 6.831.426 personnes ont eu trois injections du vaccin et 51.731 ont reçu la quatrième dose.

H.M.