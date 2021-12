Covid-19: les Marocains craignent un retour du couvre-feu (VIDEO)

Suite à la décision gouvernementale concernant l’interdiction des manifestations artistiques et culturelles, beaucoup de Marocains ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis d’un éventuel renforcement des mesures sanitaires et d’un retour du couvre-feu.

Au micro de Le Site info, un citoyen a déclaré que la décision d’interdire les événements artistiques et culturels est une décision improvisée et aléatoire, car il n’est pas possible de prendre des décisions aussi soudaines.

Notre interlocuteur ajoute que les artistes et les cadres qui travaillent dans l’organisation de festivals et d’événements artistiques souffrent des suites de ce genre de décision.

Un autre interlocuteur a déclaré à Le Site info que tout le monde craint un retour du couvre-feu et un renforcement des mesures liées au covid-19.

M.F.