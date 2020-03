Les fonctionnaires de la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion ( DGAPR) sont confinés au sein des différents centres pénitentiaires.

La Direction des prisons a en effet mobilisé tous ses cadres médicaux et paramédicaux et l’ensemble de son personnel pour préserver la santé des détenus, des fonctionnaires et de leurs familles afin qu’ils ne soient pas contaminés par le Covid-19.

La caméra de Le Site Info a pu constater cette mobilisation à la Maison de correction et de réforme d’Aïn Sebaâ (Casablanca). Regardez!

M.S.