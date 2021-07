Covid-19: les fêtes de mariage sont-elles devenues des clusters ?

Le membre du Comité National Technique et Scientifique Consultatif de Vaccination, et président de l’Association marocaine des sciences médicales, Said Afif, a déclaré qu’aucun foyer épidémique n’a été détecté dans les fêtes de mariage, mais que rien n’empêche ceci à l’avenir vu le relâchement des citoyens.

Dans une déclaration à Le Site Info, Afif a indiqué que le relâchement et le manque d’engagement des citoyens envers les gestes barrières pourraient créer des foyers épidémiques. Il est donc nécessaire de respecter les mesures préventives afin d’endiguer la propagation du virus et éviter une rechute épidémique.

Notre interlocuteur rappelle que le seul moyen de vaincre la pandémie est la vaccination et la réalisation de l’immunité collective, appelant les Marocains à respecter les gestes barrières.

M.F.