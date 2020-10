Covid-19: les données inquiétantes du ministère de la Santé

Le taux de reproduction de la Covid-19 au Maroc se stabilise autour de 0,8%, alors qu’il dépasse 1 dans dix régions, a indiqué mardi un responsable du ministère de la Santé.

Dans sa présentation du bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique, le chef de division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane Belfkih, a souligné que toutes les régions du Royaume déploient des efforts et entreprennent des mesures pour que ce taux baisse à moins de 1.

Le Maroc a enregistré « un chiffre record » des cas de contamination dépassant les 4.000 en une seule journée et ce, trois fois successivement, ainsi que 73 cas de décès pour la première fois en 24 heures, a-t-il rappelé.

Le nombre de cas de coronavirus enregistrés jusqu’au 26 octobre a atteint 199.745 cas, soit 550 cas en moyenne pour 100.000 habitants, tandis que celui des décès a grimpé pour atteindre 3.373 cas, soit un taux de létalité de 1,7%, a-t-il précisé, ajoutant que le taux de rémission avoisine 83,1% avec 165.922 personnes rétablies.

S’agissant des décès, Meziane Belfkih a fait savoir que le taux de décès a augmenté d’environ 50% (de 499 pendant la première phase à 737 cas durant la troisième phase).

Durant les deux dernières semaines, le taux d’incidence hebdomadaire au niveau national est passé de 51,7/100.000 habitants à 64,2/100.000 habitants, a-t-il poursuivi.

En ce qui concerne l’évolution hebdomadaire du nombre de tests, le responsable a relevé que les chiffres et les indicateurs montrent que le Maroc continue à occuper la deuxième place en Afrique et la 31ème au niveau mondial, avec plus de 166.000 tests par semaine, soit une moyenne quotidienne de 23.700 tests, ajoutant que le taux de positivité des tests fait apparaître une tendance à la hausse lors des deux dernières semaines en passant de 11% à 15,15%.

D’autre part, le bilan bimensuel du ministère a abordé les faits marquants relevés lors des deux dernières semaines en lien avec la situation épidémiologique, dont la décision du gouvernement relative au renforcement des mesures de restriction dans la région de Casablanca-Settat après la forte hausse des contaminations et l’application de procédures plus strictes par certaines régions, concernant notamment les horaires de fermeture des centres commerciaux.

A l’échelle continentale et planétaire, le Maroc se classe 32-ème dans le monde et 2-ème en Afrique du point de vue du nombre de contaminations, 36-ème mondialement et 3-ème en Afrique pour ce qui est du nombre des décès. Il est aussi 31ème au niveau international et 2-ème au plan continental en termes de nombre de tests.

Dans le même contexte, Meziane Belfkih a insisté sur l’importance du respect des mesures sanitaires préventives qui sont de nature à limiter la propagation du virus, notamment le port des masques de protection, la distanciation sociale et l’utilisation de l’application Wiqaytna.

