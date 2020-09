Covid-19: les dépenses du département d’Aït Taleb sous la loupe

Une source du ministère de l’Economie et des Finances a révélé que les cadres de l’Inspection générale des Finances ont pour mission actuelle l’audit concernant la gestion des dépenses, allouées à la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans une déclaration exclusive à Le Site Info, la même source a précisé que la Commission de l’IGF travaille sur instructions de Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration. Et l’audit précité ne concerne pas uniquement les dépenses publiques exceptionnelles du ministère de la Santé, mais toute la réglementation et la destination desdites dépenses, qui ont suscité plusieurs polémiques, aussi bien dans les médias que sous l’Hémicycle. Et, en particulier, celles qui ont été dédiées aux rapides tests de dépistage du virus.

De même que cette mission de la Commission de l’IGF, a souligné notre source, ne s’intéresse pas seulement aux dépenses des services du ministère de la Santé, mais à celles de tous les intervenants dont les transactions ont été effectuées dans le cadre du plan d’action établi face à la pandémie et ce, conformément au Décret des mesures de l’état d’urgence sanitaire.

C’est l’Etat qui a permis ces dépenses exceptionnelles engendrées par la crise du nouveau coronavirus. Et le ministre Benchaâboun, au mois de mars dernier, via une circulaire, avait demandé la mise en oeuvre de plusieurs mesures afin de faciliter les transactions dans le cadre de l’état d’urgence, selon la même source.

De son côté, le ministre de la Santé, avait expliqué l’urgence imminente de ces dépenses. Et lors d’une réunion avec les membres de la Commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants, Pr Khalid Ait Taleb avait révélé que son département avait paraphé 247 transactions avec quelque 98 entreprises. Cela a nécessité un budget total d’environ 1,9 milliard de dirhams, dont les ressources ont été attribuées au secteur par le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de la covid-19.

