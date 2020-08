Covid-19: les cascades d’Akchour interdites aux visiteurs

Les autorités de la ville de Chefchaouen ont décidé, depuis dimanche 2 août, d’interdire l’accès des visiteurs aux célèbres cascades d’Akchour.

Cette mesure a été prise dans l’objectif d’endiguer le risque de transmission du nouveau coronavirus. Selon Hassan Aqbaou, président de l’Association « Al Karama » pour la défense des droits de l’Homme, tous les points d’accès à Akchour ont été interdits. Alors que les visiteurs pouvaient s’y rendre librement pendant les semaines précédentes.

L’acteur associatif a également précisé que les autorités locales ont durci, depuis samedi dernier, les opérations d’accéder à la ville de Chefchaouen. Ce durcissement fait suite à l’interdiction récente, décrétée par les autorités marocaines et concernant les déplacements de et vers certaines villes et provinces du Royaume.

