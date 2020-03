Covid-19: les autorités ordonnent la fermeture d’un local à Berrechid

La Commission provinciale de contrôle de Berrechid, a saisi, mardi dernier, dans un local commercial, 88 bouteilles en plastique d’une “solution hydroalcoolique” présentées comme produit stérilisant mais qui ne portent aucune information sur le contenu ni sur l’origine.

Dans un communiqué ce jeudi le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’économie verte et numérique indique qu’un procès verbal a été rédigé à ce effet en vue de son transfert devant la justice.

Selon la même source, les investigations ont révélé que le commerçant s’approvisionne auprès d’un local à Berrechid qui mélange et remplit des “produits stérilisants” et vend plusieurs autres produits présentés comme ceux de nettoyage dans des bouteilles qui ne portent aucune information ni sur le contenu ni sur l’origine de ces produits et sans autorisation des autorités compétentes.

Dans ce local, il a été procédé à la saisie de 425 litres et 120 kilogrammes de produits chimiques, de 825 litres et 250 kilogrammes de produits à la vente que le propriétaire présente comme des produits de nettoyage, et de 15 litres d’une solution hydroalcoolique destinés à être vendus comme stérilisants ainsi que de 1.900 flacons vides.

Au vu du danger de ces produits sur la santé du consommateur, les autorités locales ont procédé à la fermeture dudit local et l’ouverture d’une enquête sous la supervision du parquet général, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)