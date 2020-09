Covid-19: les autorités ferment d’autres quartiers à Casablanca (VIDEO)

Les autorités de Casablanca ont décidé de fermer deux quartiers à Ain Sbaa, «Hliwa» et «Al Fadl», dans le cadre des mesures de prévention pour endiguer le risque de propagation du covid-19.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, des barrières ont été installées au niveau des accès menant aux quartiers et les contrôles ont été renforcés afin d’empêcher les personnes y habitant de quitter leur domicile sauf pour une nécessité extrême.

Les autorités ont également fermé les cafés et les restaurants et appelé les habitants à respecter les mesures préventives nécessaires, telles la distanciation physique, les principes généraux d’hygiène et l’obligation du port des masques. L’assouplissement de ces mesures sera tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique et du recul du nombre des contaminés.

