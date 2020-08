Covid-19: le vaccin chinois sera prêt à cette date, selon un virologue marocain

Mustapha Naji a annoncé que le vaccin du coronavirus devrait être prêt début 2021. Dans une déclaration à Le Site info, le virologue et directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca a fait savoir que tous les vaccins seront prêts l’année prochaine, soulignant que les patients marocains qui se sont portés volontaires pour les essais cliniques du vaccin chinois subiront plusieurs analyses médicales pour évaluer leur état de santé.

«Ces patients ne doivent souffrir d’aucune maladie chronique. Cette condition a été exigée par le laboratoire chinois afin d’évaluer l’efficacité du vaccin», a expliqué Naji. Et d’ajouter que le laboratoire a mis en place de nombreux critères sur lesquels le Maroc va travailler afin que les essais cliniques se déroulent dans les meilleures conditions.

Rappelons que Lamia Tazi avait indiqué que c’est la société pharmaceutique Sothema qui a été chargée de ses essais pour lesquels 600 citoyens se sont portés volontaires. La PDG de ladite société a déclaré à Le Site info que les essais cliniques débuteront au cours de cette semaine, au sein de trois établissements hospitaliers. Il s’agit du CHU Ibn Rochd, à Casablanca, du CHU Ibn Sina, à Rabat, ainsi que de l’hôpital militaire Mohammed V, à Rabat également.

Et d’ajouter que les 600 volontaires resteront sous surveillance médicale pour une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois. De même que 50 jours après le premier vaccin, des analyses seront effectuées sur les volontaires dans le but de tester l’efficacité du vaccin.

Notons que le Maroc avait signé deux accords avec le groupe pharmaceutique chinois, Sinopharm, concernant des essais cliniques d’un vaccin contre le nouveau coronavirus. Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE avait déclaré que les deux accords sino-marocains concernent trois niveaux. Le premier a trait aux essais cliniques et le second au vaccin contre le virus.

« Nous avons effectivement décidé l’expérience commune d’essais cliniques du vaccin contre la covid-19. Ce qui constitue une première dans l’Histoire du Maroc », avait souligné Nasser Bourita.

H.M.