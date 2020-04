Covid-19: le récit bouleversant d’un Marocain bloqué en Ethiopie

Après la décision du Maroc de suspendre ses liaisons internationales dans le cadre des mesures préventives contre le covid-19, des centaines de Marocains se sont retrouvés bloqués dans différents pays du monde.

Parmi ces citoyens coincés, on retrouve Hicham Chahine, le réalisateur marocain bloqué depuis 22 jours en Ethiopie. Contacté par Le Site info, il a indiqué qu’il a été surpris par la fermeture des frontières pendant qu’il tournait un documentaire à Addis Abeba, en compagnie d’une équipe composée de plusieurs nationalités.

«Coincé, avec une autre jeune Marocaine qui faisait partie de l’équipe, en Ethiopie, j’ai fait des pieds et des mains pour retourner au Maroc, en vain. Nous avons raté le seul vol exceptionnel à destination de Casablanca. Mon ami, ce jour-là, a eu une crise d’hystérie. J’ai contacté, par la suite, l’ambassade du Maroc en Ethiopie, dans l’espoir de nous trouver une solution. L’ambassadrice nous a appelés, nous annonçant que la seule solution aujourd’hui est de se confiner dans un hôtel et qu’elle sera en contact permanent avec nous pour nous livrer les dernières actualités», a confié Chahine.

Et d’ajouter : «Je n’ai jamais imaginé que j’allais vivre cette terrible épreuve. Je suis loin de mon épouse et de ma fille de six mois. La situation est très compliquée».

Hicham Chahine a loué, par ailleurs, les efforts de l’ambassadrice du Maroc en Ethiopie, assurant qu’elle prenait toujours des nouvelles des Marocains coincés dans le pays et leurs recommandait de ne pas quitter l’hôtel.

N.M.