Covid-19: le point sur la situation dans la province de Larache

La Délégation provinciale de la Santé de Larache a affirmé que la situation épidémiologique au niveau de la province demeure dans des limites “totalement maîtrisées” et ne suscite pas d’inquiétude.

La Délégation provinciale de la Santé a également indiqué, dans un communiqué, que les mesures sanitaires et préventives nécessaires accompagnent le développement de la situation, appelant les citoyens à respecter le confinement, unique moyen à même de prévenir la contamination au coronavirus.

Par ailleurs, la Délégation a veillé, depuis la mise en place des mesures visant à renforcer le système de veille sanitaire, à préparer un plan d’intervention efficient prenant en compte un éventuel développement de la situation épidémiologique, et ce dans le cadre des mesures préventives prises par le Royaume pour endiguer la propagation du coronavirus.

La mise en oeuvre de ce plan, élaboré et appliqué en coordination avec l’ensemble des services provinciaux, sous la supervision des autorités locales, se déroule avec la participation de tous les cadres relevant de la Délégation provinciale de la santé, ainsi qu’une équipe de cadres de l’inspection sanitaire militaire relevant des Forces Armées Royales (FAR), en plus de la mobilisation des professionnels de la santé de la province.

Dans ce sens, des services hospitaliers dédiés aux cas contaminés au Covid-19 avec une capacité de plus de 120 lits ont été aménagés au niveau de l’hôpital de Larache et celui de Kser El Kébir, a fait savoir la même source, notant que ces services ont été équipés de matériel neuf avec le soutien du Conseil provincial et des communes relevant de la province.

Compte tenu de la possibilité d’évolution des besoins au niveau de la province pour lutter contre le virus, il a été procédé au recensement et à la mise à la disposition de la Délégation provinciale de la Santé, en cas de besoin, un ensemble d’espaces d’établissements publics et hôteliers, ainsi que des salles privés, avec une capacité totale de plus de 500 lits.

Par ailleurs, la Délégation provinciale de la Santé a rassuré sur l’état de santé des 68 cas pris en charge actuellement, affirmant que ces patients sont en amélioration continue et sont soumis au protocole de traitement du ministère de la Santé. Parmi ces patients figurent les cas contaminés au niveau du foyer épidémique de l’unité industrielle du port de Larache.

Aussitôt après avoir découvert ces cas, l’ensemble des mesures nécessaires ont été prises pour limiter le risque de contagion, a assuré la même source, expliquant que les trois unités de production relevant de la même société ont été fermées, tandis que l’autorité locale a émis une décision sommant les ouvriers de rester en quarantaine.

En outre, un comité médical de suivi et d’accompagnement social a été mis en place pour demeurer à l’écoute des ouvriers de la société, effectuer des visiter pour assurer quotidiennement le suivi de leur état de santé, notamment les cas suspects de contamination, et informrer la Délégation de la santé afin de les prendre en charge en cas de besoin, avec la coordination de l’administration de la société, et sous la supervision des autorités locales.

M.S. (avec MAP)