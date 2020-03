Covid-19: le point sur la situation au Maroc jusqu’à samedi à 18h00

Voici les principaux points de la déclaration du coordinateur du Centre national d’opérations d’urgence en Santé publique, Mouad El Mourabit, dans laquelle il a fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc.

– Vingt six nouveaux cas d’infection confirmés dans les dernières 24 heures, portant à 359 le nombre total des cas de contamination;

– Trois nouveaux décès enregistrés entre 18H00 du vendredi 27 mars et 18H00 de ce samedi. Le nombre total de décès est ainsi porté à 24 jusqu’à présent;

– Six cas de décès ont été comptabilisés dans la région de Casablanca-Settat, cinq à Marrakech-Safi, quatre à Rabat-Salé-Kenitra et trois à Fès-Meknes. Les régions de l’Oriental et de Souss-Massa ont enregistré chacune deux décès, alors qu’un décès est survenu à Béni Mellal-Khénifra et à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

-. Le nombre total des cas exclus après des tests négatifs au laboratoire s’élève à 1.461, mais il s’agit de données provisoires dans l’attente des résultats d’analyses dans les laboratoires de référence;

– Par régions, Casablanca-Settat a recensé 107 cas confirmés, Fès-Meknès 63 cas, Rabat-Salé-Kénitra 64, Marrakech-Safi (62), Tanger-Tétouan-El Hoceima (23), l’Oriental (13), Souss-Massa (11), Beni Mellal-Khénifra (10), Drâa-Tafilalet (05) et Guelmim-Oud Noun (01). Les régions de Laâyoune-Sakia-Hamra et Dakhla-Oud Eddahab restent toujours indemnes.

– Les femmes représentent 42 % des cas et les hommes 58 %. Les personnes décédées ont un âge moyen de 66 ans, souffrant toutes de maladies chroniques et ont été évacuées vers l’hôpital dans un état critique.

– Les contaminations locales représentent 59% de l’ensemble des cas, contre 41% pour les cas importés.

– Pour l’état clinique des patients, 13 % d’entre eux ne présentent pour l’instant aucun symptôme, 72 % ont des symptômes légers ou modérés, 9 % sont dans un état grave et 6 % dans un état critique.

