Covid-19: le point sur la situation au Maroc jusqu’à mardi à 18h00

Voici les principaux points de la déclaration donnée mardi par le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans laquelle il fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc.

– Soixante-quatre (64) cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, portant à 1.184 le nombre total des cas de contamination.

– Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à mardi à 18H00, à 93 cas (12 rémissions supplémentaires), alors que celui des décès a atteint 90, après l’enregistrement de 10 nouveaux décès lors des dernières 24H.

– Un total de 4.253 cas probables d’infection ont été exclus après des résultats d’analyses effectuées au laboratoire et révélés négatifs.

– Par régions, Casablanca-Settat compte toujours le plus grand nombre de cas, suivie notamment de Marrakech-Safi, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Oriental, a-t-il fait savoir, relevant que Dakhla-Oued Eddahab est l’unique région qui n’enregistre aucun cas jusqu’à présent.

– Par provinces et préfectures, les cas sont toujours concentrés au Grand Casablanca, Marrakech, Rabat, Fès et Meknès, entre autres.

– A l’intérieur de ces provinces et préfectures, on constate une dynamique autour de certains foyers et familles au sein desquels, le nombre de cas est en constante hausse.Ainsi, 8.181 personnes contacts ont été placées sous surveillance jusqu’à présent, ce qui a permis de détecter 374 cas confirmés.

-Concernant l’état de santé des cas confirmés, plus de 15% ne présentaient pas de symptômes, 70% étaient des cas légers ou bénins et 14,7% étaient en stade avancé ou dans un état grave.

– Par sexe, on constate un certain équilibre dans la répartition des cas confirmés et la moyenne d’âge des cas confirmés est passée à 48 ans, avec deux mois comme âge minime et 96 ans comme âge maximum.

-Les données relatives à cette pandémie au Maroc seront actualisées deux fois sur le site web du ministère, à 10h00 et à 18h00 après la déclaration télévisée quotidienne.

