Covid-19: le pic de la 4e vague attendu « fin janvier » au Maroc selon Pr Ennaji

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca، membre du Comité technique et scientifique, a affirmé que la situation épidémiologique au Maroc est des plus critiques et que la revue en hausse des cas confirmés de contaminations au coronavirus en constitue l’une des preuves.

Dans une déclaration à Le Site info, Pr Moulay Mustapha Ennaji a assuré que le nombre de contaminations va croître dans les prochaines jours car la quatrième vague de la pandémie va atteindre son pic vers la fin du mois de janvier en cours. Et pour pallier cette situation, le virologue préconise trois solutions, dont la première est l’adhésion inconditionnelle à la campagne nationale de vaccination.

La seconde solution, selon Pr Ennaji, réside dans le respect strict des mesures préventives et sanitaires, dont le port obligatoire et correct du masque de protection, le lavage et la désinfection régulières des mains, ainsi que le respect de la distanciation physique. Quant à la troisième solution, elle consiste à suivre le protocole sanitaire préconisé par les autorités concernées par les personnes ayant contracté la maladie.

L.A.