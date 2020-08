Covid-19: le patron de l’OMS met en garde le Maroc

Le nombre de décès dus au Covid-19 au Maroc a significativement augmenté ces derniers jours. Le bilan quotidien des contaminations est passé au-dessus de la barre des 1000 cas depuis plus de deux semaines.

Une situation inquiétante qui a interpellé le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Lors d’une visioconférence tenue jeudi depuis Genève, Tedros Adhanom Ghebreyesus a affirmé que « le nombre de cas de contaminations et de décès au Maroc reste faible en comparaison avec d’autres pays, mais la tendance est à la hausse ».

« La situation deviendra plus grave si cette tendance haussière se poursuit », a-t-il averti, appelant les autorités marocaines à « faire plus » pour inverser cette tendance et à « être plus fermes » dans les mesures prises pour endiguer la pandémie.

Il faut dire que le Royaume a enregistré mercredi un record en termes de nouvelles contaminations, avec 1499 nouveaux cas. Un autre triste record a été enregistré jeudi: 28 nouveaux décès.

M.S.