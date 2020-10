Covid-19: le nombre d’établissements scolaires qui ont fermé au Maroc

Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, Said Amzazi, a souligné qu’aucun foyer de coronavirus n’a été enregistré dans les établissements scolaires marocains depuis la rentrée scolaire (7 septembre).

Amzazi, qui intervenait lors d’une séance de questions orales à la Chambre des conseillers, a aussi fait savoir que 229 établissements, accueillant près de 128.600 élèves, ont été fermés, conformément à la circulaire N.20×46 relative à la gestion des cas de coronavirus en milieu scolaire. Au total, 1.708 élèves, 1.767 enseignants, 289 cadres administratifs et 187 autres cadres ont été testés positifs, a-t-il poursuivi.

De même, 970 commissions provinciales ont visité 5.340 établissements de l’enseignement public et 400 établissements de l’enseignement privé et ont signalé des dysfonctionnements dans près de 89 établissements publics et 4 établissements privés.

S.Z.