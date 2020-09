Covid-19: le ministère de la Santé a fait une nouvelle annonce

Le ministère de la Santé a annoncé lundi qu’il diffusera, chaque jour à partir de 18h00 sur le portail covidmaroc.ma, le compte rendu écrit sur la situation épidémiologique liée à la Covid-19.

Ce compte rendu quotidien sera publié également sur le pages officielles du département sur les réseaux sociaux, indique le ministère dans un communiqué.

Le ministère veille, depuis l’apparition de cette pandémie, et dans le cadre de sa politique de communication, à l’annonce des résultats du suivi épidémiologique de Covid-19 et de l’évolution de la situation épidémiologique.

Dans ce contexte, le département exhorte les citoyens à se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, et à respecter les mesures de prévention décidées par les autorités avec patriotisme et responsabilité.

S.L. (avec MAP)