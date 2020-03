Covid-19: le message poignant d’un médecin de l’hôpital Moulay Abdellah (VIDEO)

Un anesthésiste exerçant à l’hôpital régional Moulay Abdellah de Salé a adressé un message touchant aux Marocains.

Le professionnel a confié que plusieurs médecins ont décidé de se confiner, précisant qu’ils n’ont pas vu leurs familles et leurs enfants depuis plusieurs jours de peur de les contaminer. «Certaines femmes exerçant à l’hôpital ont décidé de sevrer leurs enfants pour ne pas les contaminer. Pour ces personnes-là, restez chez vous et évitez les rassemblements. Conformer-vous au confinement et respectez les mesures de prévention nécessaires pour lutter contre le Covid-19. Aidez-vous !», a prié le médecin.

Rappelons que 50 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été confirmés dans les dernières 24 heures, portant à 275 le nombre total des contaminations. Quatre nouveaux décès ont été enregistrés, deux à Marrakech, un à Rabat et un autre à Casablanca, soit désormais un total de 10 cas de décès.

N.M.