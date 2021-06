Covid-19: le Maroc va-t-il renforcer les mesures avant l’Aïd Al-Adha ?

Le ministère de la Santé a mis en garde, ce lundi, contre les dangers liés au non-respect des mesures préventives relatives au covid-19, notamment après le relâchement considérable observé durant les derniers jours.

Suite à cette mise en garde, de nombreux Marocains ont exprimé leur crainte quant au risque d’un éventuel renforcement des mesures de prévention, dont les déplacements intervilles, à quelques jours de l’Aïd-Al Adha.

Les moins de 40 ans ont également appelé les autorités sanitaires à accélérer la campagne de vaccination afin d’atteindre l’immunité collective dans les plus brefs délais et ainsi retourner à la vie normale.

Pour rappel, le ministère a appelé les citoyennes et citoyens « au respect strict des mesures préventives contre la Covid-19 recommandées par le Comité national scientifique et les autorités sanitaires du pays, à travers le port correct du masque, l’hygiène, le respect de la distanciation sociale et l’évitement des rassemblements non-nécessaires.

Le relâchement observé dernièrement pourrait entraîner la détérioration de la situation épidémiologique, notamment avec les vacances d’été, le retour des vols internationaux de et vers le Maroc, l’allègement du couvre-feu nocturne et l’approche de l’Aïd Al-Adha, ajoute la même source.

S.L.