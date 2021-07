Covid-19: le Maroc va-t-il devoir se reconfiner ?

Après l’enregistrement de nombres fulgurants de contaminations au covid-19, de nombreux Marocains craignent le durcissement des mesures restrictives.

C’est que malgré l’accélération de la campagne de vaccination, le Maroc continue d’enregistrer des chiffres record d’infections, au grand dam des citoyens qui appréhendent un retour au confinement total.

A ce propos, une source de la commission nationale de vaccination a confié à Le Site info que les autorités seront obligées de renforcer davantage les restrictions au cas où la situation sanitaire ne s’améliore pas. Et d’ajouter que limiter les déplacements des citoyens permettra, en effet, de contrôler la pandémie et d’éviter l’effondrement du système sanitaire.

Pour rappel, le gouvernement a décidé de prendre une série de mesures préventives, à compter du vendredi 23 juillet, en vue de lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Ces mesures portent sur l’interdiction des déplacements nocturnes à travers tout le Royaume de 23h à 04h30, à l’exception des personnes exerçant dans les secteurs et activités vitaux et essentiels et celles représentant des cas médicaux urgents. En outre, les déplacements entre les préfectures et provinces sont conditionnés à la présentation du passeport vaccinal ou d’une autorisation administrative de déplacement délivrée par les autorités territoriales compétentes, en plus de l’interdiction des fêtes et mariages, ainsi que des obsèques, avec un maximum de 10 personnes lors des cérémonies d’enterrement.

Par ailleurs, un total de 9.428 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et de 1.766 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures,

Le nombre de primo-vaccinés est de 12.971.479, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève à 10.015.447.

N.M. (avec R.T.)