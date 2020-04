Covid-19: le Maroc va acquérir 100.000 tests de diagnostic rapide

Un total de 100.000 tests de diagnostic rapide du coronavirus (Covid-19) sont actuellement en cours d’acquisition par le Maroc, a affirmé mercredi un responsable du ministère de la Santé.

“Il ne s’agit guère d’appareils de laboratoire ou d’autres kits et tests de laboratoire”, a précisé le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère, Mohamed El Youbi, dans un entretien à la MAP en réaction à des informations que véhiculent des sites électroniques marocains et des réseaux sociaux.

“Nous ne pouvons pas acquérir 100.000 appareils de laboratoire en un seul coup. Mais nous nous inscrivons dans la logique d’acquisition de tests de diagnostic rapide en quantités suffisantes”, a-t-il fait observer.

Le Maroc, a-t-il ajouté, est en phase de diversification de ses techniques de laboratoire afin de couvrir le reste de la période de l’épidémie en termes de confirmation de diagnostics au laboratoire. L’objectif consiste, selon lui, à étendre l’offre de diagnostic aux zones les plus reculées, de sorte à ne plus recourir systématiquement aux laboratoires nationaux de référence ou aux laboratoires des CHU.

Le responsable du ministère de la santé a relevé à cet égard que les analyses de diagnostic ne sont pas seulement réalisées par les laboratoires de l’Institut national d’hygiène, de l’Institut Pasteur ou des hôpitaux militaires, mais il y a aussi les laboratoires des Centres hospitaliers universitaires qui commencent à effectuer de tels tests.

En parallèle, “nous sommes en train d’acquérir d’autres techniques de diagnostic certes plus simples, mais qui apporteraient des résultats aussi fiables que ceux des laboratoires utilisant la technique dite PCM”, a-t-il expliqué.

Vingt et un (21) nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc de la nuit de mardi jusqu’à mercredi à 13H00, portant à 638 le nombre total des cas de contaminations, annonce le ministère de la Santé.

Le nombre de décès dus au coronavirus s’établit à 37, tandis que les personnes déclarées guéries sont au nombre de 26, précise le ministère sur le portail “www.covidmaroc.ma”.

S.L. (avec MAP)