Covid-19: le Maroc souhaite acquérir des médicaments

Le directeur du laboratoire de biotechnologie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie à Rabat, Azzedine Ibrahimi, a déclaré que le Maroc fait son possible afin d’acquérir les médicaments nouvellement découverts contre le covid-19.

Lors de sa participation à l’émission « Liqaa maa sahafa » (Rencontre avec la presse) sur la SNRT, le professeur a déclaré que de bonnes nouvelles au sujet de médicaments contre le covid-19 seront bientôt annoncées.

Et d’ajouter que le Maroc œuvre afin d’acquérir le plus tôt possible ces médicaments fabriqués notamment par les laboratoires Pfizer et Astrazeneca.

Dr Ibrahimi souligne que le Maroc a établi une stratégie afin d’obtenir tous les vaccins et médicaments afin de mettre fin à l’épidémie, soulignant que le pays vise également à acquérir la deuxième génération des vaccins.

M.F.