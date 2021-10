Covid-19: le Maroc risque-t-il une nouvelle vague en décembre ?

Après l’évocation de la possibilité d’une nouvelle vague mondiale de covid-19, le directeur du laboratoire de virologie à l’université Hassan II de Casablanca, Mustapha Naji, a tenu à donner des précisions.

Dans une déclaration à Le Site info, le virologue a précisé qu’une nouvelle vague était prévue aux USA et au Canada, mais qu’elle n’a pas eu lieu. Ainsi, la possibilité d’une nouvelle vague n’est qu’une supposition.

Dr Naji ajoute qu’il est normal que le nombre de cas augmente en hiver, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’une nouvelle vague est attendue.

Le virologue souligne que la vaccination et le respect des mesures sanitaires nous permettraient de dépasser cette étape sans problèmes, ajoutant qu’il est possible d’atteindre l’immunité collective avant l’arrivée de l’hiver, et ainsi éviter une nouvelle vague

M.F.