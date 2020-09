Covid-19: le Maroc risque-t-il d’atteindre 100 décès par jour? Un responsable répond

La situation épidémiologique de la pandémie du nouveau coronavirus au Maroc présage-t-elle l’enregistrement de 100 décès par jour, se demandent de nombreux observateurs.

Le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique a répondu à cette question, dans une déclaration à Le Site Info. Pour Mouad Mrabet, la probabilité de 100 décès par jour au Maroc, causés par la covid-19, est hors de propos à l’heure actuelle, assurant que des indicateurs concernant le taux de mortalité sont encore très bien maîtrisés.

« Bien que l’on enregistre, parfois, quelque 2000 cas confirmés par jour, le nombre de contaminations demeure stable et n’augure point de l’existence de graves répercussions », a-t-il assuré. Mais de préciser que même s’il n’y a pas de très sérieux péril en la demeure, « nous demandons aux citoyens le respect strict des mesures préventives et sanitaires, des gestes barrières et de la distanciation physique, maintenant plus que jamais », tient à avertir Mouad Mrabet.

Par ailleurs, plusieurs professionnels du secteur de la santé ont, de leur côté, alerté en ce qui concerne des publications alarmistes et largement partagées sur les réseaux sociaux sur l’enregistrement de 100 décès par jour au Maroc, causés par la covid-19. Ces allégations mensongères d’oiseaux de mauvais augure ont eu pour conséquence néfaste de semer panique et effroi parmi les citoyens.

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba)