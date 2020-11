Covid-19: le Maroc risque d’atteindre 150 décès par jour (expert)

On a eu l’occasion de le vérifier! Dr. Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, ne fait pas ses prévisions en regardant sa boule de cristal! Mais pour le praticien, il s’agit bel et bien d’extrapolations basées sur des données scientifiques.

Cette fois-ci, il a prévu que les décès dus au coronavirus vont augmenter dans les semaines à venir pour atteindre le nombre de 150 quotidiennement en décembre prochain.

Pour ce chercheur, il n’y a pas d’autre choix que de respecter les mesures restrictives mises en place par le gouvernement, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement depuis le mois de mars dernier.

Il a par ailleurs fait remarquer que le bilan de mortalité va légèrement baisser vers la fin de janvier 2021 et le début de février, en raison de la campagne de vaccination. Cependant, il a conditionné cette tendance de décrue encore une fois au respect des gestes barrières.

A plusieurs reprises, l’on a eu l’occasion de vérifier que les données scientifiques sont fiables. En effet, Dr Hamdi avait déjà mis en garde que le Maroc allait enregistrer entre 60 et 90 décès en novembre, ce qui s’est confirmé actuellement, avec des chiffres qui ont oscillé entre 60 et 92 décès par jour.

Le scénario qu’il avait émis que le Maroc allait atteindre 1.800 décès en novembre s’est également révélé juste, avec un bilan qui va dépasser ce triste record d’ici à la fin du mois.

S.H.