Covid-19: le Maroc bénéficiera du vaccin au prix de…

Le Maroc s’apprête à lancer la campagne de vaccination contre le covid-19. Le Site info a appris, à ce propos, que le Royaume bénéficiera du vaccin au prix de 27 dirhams la dose. Mais le prix de vente à la population n’a toujours pas été fixé.

Par ailleurs, l’OMS a mis en place le Covax, un dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19. Il s’agit d’une nouvelle collaboration mondiale novatrice visant à accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 et à en assurer un accès équitable. Le COVAX est co-dirigé par l’Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’OMS. Son objectif est d’accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins contre la COVID-19 et d’en assurer un accès juste et équitable, à l’échelle mondiale.

«La mise au point d’un vaccin contre la COVID-19 constitue le défi le plus urgent de notre temps, et nous n’y parviendrons qu’en unissant nos efforts. La pandémie mondiale a déjà causé des centaines de milliers de décès et perturbé la vie de milliards de personnes. Outre une réduction du nombre tragique de décès et une maîtrise de la pandémie, l’introduction d’un vaccin permettra également d’éviter des pertes s’élevant à 375 milliards de dollars US dans l’économie mondiale, chaque mois. L’accès mondial et équitable à un vaccin, qui protègera en particulier les agents de santé et les personnes qui encourent le plus grand risque de contracter la maladie, constitue l’unique moyen d’atténuer l’impact de la pandémie en santé publique et au niveau économique», peut-on lire sur le site de l’OMS.

Rappelons que les préparatifs pour la vaccination contre le covid-19 vont bon train au Maroc. Selon une source sûre de Le Site info, le Royaume recevra la première commande du vaccin en décembre prochain, soulignant que le Maroc sera parmi les premiers pays au monde qui vaccineront leurs populations.

«Dix vols seront assurés le mois prochain, soit deux fréquences par semaine, pour le transport des doses de vaccin anti-covid vers le Maroc. Chaque vol transportera un million de doses. La première commande de vaccins ciblera le personnel de la santé, de la sûreté nationale et des autorités locales, car ils sont en première ligne de lutte contre la pandémie, alors que la deuxième phase visera les personnes qui ont un certain âge et qui ont des pathologies ou des maladies chroniques», explique notre source.

La troisième phase concernera, par la suite, les personnes âgées de plus de 44 ans avant de cibler les autres catégories d’âges. «Cinq millions de Marocains seront vaccinés en premier», rappelle-t-on.

