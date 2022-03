Covid-19: le Maroc aurait pu déplorer 32.000 décès, selon Dr Mrabet

Le coordonnateur du Centre national des urgences de santé publique, au ministère de la Santé et de la Protection sociale, a affirmé que le Maroc aurait pu déplorer 32.000 décès causés par le coronavirus, sans l’état d’urgence sanitaire décrété et les mesures restrictives prises par les autorités compétentes.

Lors de son passage dans l’émission de la chaîne nationale 2M, « Ma’a Erramdani » (Avec Erramdani), Dr Mouad Mrabet a révélé que 16.000 décès ont été enregistrés jusqu’à maintenant e que ce chiffre aurait été doublé si les autorités concernées n’avaient pas décrété à temps les mesures préventives et sanitaires. Et de ce fait, le Royaume a réussi à maîtriser la pandémie de la covid-19, selon les chiffres enregistrés, pour l’heure, a souligné l’invité de Ridouane Erramdani.

Et malgré les critiques subies par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, à propos des restrictions décidées, celui-ci a prouvé au monde que le Maroc a déployé des efforts colossaux pour lutter contre le coronavirus et, qu’au lieu d’enregistrer cinq vagues qu’ont connues plusieurs pays, le Royaume n’en a connu que trois, avec le moindre nombre de pertes possible, a précisé Dr Mouad Mrabet.

L.A.