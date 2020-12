Covid-19: le lycée Descartes de Rabat ferme de nouveau ses portes

La direction du lycée français Descartes a annoncé que l’établissement va basculer de nouveau vers l’enseignement à distance à partir de ce mercredi 9 novembre et jusqu’au 14 novembre, si la situation épidémiologique de l’établissement le permet.

Dans un courriel adressé aux parents et posté également sur le site web du lycée, la direction explique que cette décision a été prise « en coordination avec le pacha, les membres de la commission locale mixte, la direction du lycée et des représentants des associations de parents d’élèves ».

Sans donner de chiffres précis, le message indique que « l’établissement connaît depuis le week-end dernier une augmentation du nombre de cas positifs à la COVID-19 parmi les élèves » et annonce que des tests PCR seront effectués jeudi et vendredi sur un échantillon aléatoire d’adultes et d’élèves du collège et du lycée dont les parents n’ont pas fait connaître leur désaccord.

« Le retour à l’enseignement présentiel lundi 14 décembre sera soumis aux résultats des tests », a fait savoir la direction de l’établissement.

C’est la 3ème fois que le lycée Descartes, relevant de l’Agence de l’enseignement français à l’étranger, passe en mode d’enseignement à distance depuis la rentrée scolaire.

S.H.