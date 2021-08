Covid-19: le comédien Abdelfattah Jawadi donne de ses nouvelles

Abdelfattah Jawadi, artiste marocain, résidant en Belgique, a tenu à mettre au courant ses fans et followers sur son actuel état de santé.

Ainsi, après avoir « ressuscité », tel Lazare, après des rumeurs malveillantes ayant annoncé son décès des suites d’un infarctus, dans un hôpital à Bruxelles, le comédien avait contracté le coronavirus, en réalité, et il vient de faire savoir qu’il en est complètement rétabli.

Et c’est dans un enregistrement vidéo, via sa chaîne Youtube, que Abdelfattah Jawadi a annoncé son entière guérison de la covid-19. Il a d’abord tenu à exprimer ses remerciements à toutes les personnes qui s’étaient inquiétées sur son état de santé et n’ont cessé de demander de ses nouvelles. Il a également précisé qu’il a échappé par miracle au coronavirus, tout en avouant humblement qu’il ne croyait pas du tout à l’existence de la pandémie, avant d’en avoir été victime lui-même, à son tour

Le comédien a aussi révélé qu’il vient de quitter l’hôpital il y a à peine trois jours, mais qu’il est resté, depuis, chez lui jusqu’à hier, jeudi 12 août courant, où il est parvenu à mettre le pied dehors. Ceci, à cause des effets du symptôme d’épuisement et de maux de tête de l’après covid-19 (ndlr, en jargon médical, on parle « d’asthénie post-infectieuse »).

Jawadi a encore réitéré ses remerciements à toutes les personnes qui l’ont soutenu pendant sa maladie, en tenant à leur conseiller vivement de se faire vacciner car lui-même n’avait pas voulu bénéficier de la vaccination anti-coronavirus.

Pour rappel, le comédien, de l’intérieur de sa chambre d’hôpital où il se faisait soigner contre la covid-19, avait cru « bon » faire une vidéo où il demandait à ses fans de prier pour lui. Mais non pas pour son salut, mais pour… sa mort! De bien entendu, cette vidéo a été différemment perçue par les internautes, entre sarcasme, compassion, surprise et indignation.

