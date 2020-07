Covid-19 : le bilan complet par régions au Maroc

Voici les principaux points de la déclaration faite, samedi, par la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Hind Ezzine, sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc en 24 heures.

– 260 guérisons enregistrés pendant les dernières 24 heures;

– 17.015 cas de contaminations au total depuis le premier cas signalé en mars;

– 14.620 personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison d’environ 86%;

– Le nombre de décès est passé à 269, après l’annonce de cinq nouveaux cas;

– 289 nouveaux cas d’infection au coronavirus;

– 92 nouveaux cas recensés à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 76 dans chacune des régions de Casablanca-Settat et Fès-Meknès, 20 dans l’Oriental, 9 à Marrakech-Safi, 6 à Dakhla-Oued Eddahab et autant à Rabat-Salé-Kénitra, trois à Guelmim-Oued Noun et 01 cas à Béni Mellal-Khénifra.

– 2.126 cas actif, dont 29 sont dans un état critique (12 à Casablanca-Settat), (08 à Tanger-Tetouan), (03 à Fes-Meknes), 02 à Marrakech-Safi et autant à Rabat-Salé-Kenitra), un seul cas dans chacune des régions de Béni Mellal-Khénifra et Souss Massa.