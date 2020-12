Covid-19: le beau geste de Hammouchi envers le personnel de la DGSN (PHOTO)

Abdellatif Hammouchi, le patron de la DGSN, a accordé une prime exceptionnelle à tout le personnel de la Direction générale en guise de récompense pour sa mobilisation et son engagement depuis le début de la pandémie en mars dernier, au Maroc.

«En guise d’encouragement et de motivation pour le personnel de cette Direction Générale en vue de l’inciter à s’impliquer davantage dans la mission de la préservation de la sécurité des citoyens et leurs biens notamment durant la conjoncture actuelle marquée par la pandémie du covid-19, j’ai décidé d’attribuer une prime exceptionnelle et occasionnelle à l’ensemble des fonctionnaires de la DGSN, au titre de l’année 2020», peut-on lire dans une notre adressée par Hammouchi au cabinet directorial de la DGSN.

N.M.