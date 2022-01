Covid-19: l’assistant de Benkirane brise le silence après des rumeurs d’hospitalisation

Farid Titi, l’assistant de l’ancien chef de gouvernement et actuel patron du parti islamiste, a formellement démenti les rumeurs selon lesquelles Abdelilah Benkirane serait hospitalisé à l’hôpital militaire Mohammed V, après la détérioration de son état de santé due au coronavirus.

Dans une déclaration à Le Site info, Titi a affirmé que Benkirane « se porte très bien ». De même que l’assistant du secrétaire général du parti de la Lampe, via sa page officielle Facebook, a également assuré que Benkirane s’est bel et bien rendu à l’hôpital militaire Mohammed V de la capitale pour y subir des examens et des analyses médicales normales, concernant le coronavirus qu’il a contracté. Et non pas pour y être hospitalisé, selon des rumeurs infondées et colportées par certains médias et sur les réseaux sociaux!

A noter que Abdelilah Benkirane avait lui-même donné des nouvelles de son état de santé en assurant qu’il se portait bien, après avoir contracté la covid-19 , à la fin de la semaine écoulée. Rappelons également que le SG du PJD avait déclaré à Le Site info: « Al hamdoulillah Dieu merci, je me sens très bien maintenant! ».

Larbi Alaoui (avec R.T.)