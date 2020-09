Covid-19: lancement d’une vaste opération de dépistage à Salé

Après la fermeture des établissements scolaires à Salé et le passage à l’enseignement à distance, une vaste opération de dépistage menée dans la ville a révélé plusieurs cas-contact positifs.

La délégation provinciale du ministère de l’éducation nationale a annoncé que tous les établissements scolaires de Salé fermeront leur porte et passeront à l’enseignement à distance à partir de lundi 21 septembre à cause de la recrudescence des cas de covid-19. Une vaste opération de dépistage menée dans la ville avait permis de trouver 2 cas positifs au lycée Hassan II, outre des cas positifs dans des immeubles et dans un centre commercial.

A elle seule, Salé comptait dimanche 103 cas de cas de covid-19.

S.Z.