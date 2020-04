Covid-19: l’ambassade du Maroc à Madrid pleinement mobilisée

L’ambassade du Maroc à Madrid et les douze consulats généraux du Royaume en Espagne sont pleinement mobilisés afin d’apporter l’aide nécessaire à la communauté marocaine dans le contexte de la pandémie du coronavirus,a souligné Karima Benyaich, ambassadeur du Royaume.

Dans le cadre de cette mobilisation,qui s’inscrit en droite ligne de la Haute sollicitude dont le roi Mohammed VI ne cesse d’entourerla communauté marocaine résidant à l’étranger,l’ambassade et les services consulaires du Royaume sont à pied d’œuvre pour soutenir les ressortissants marocains bloqués en séjour touristique en Espagne, depuis la suspension du trafic aérien et maritime entre les deux pays,et apporter l’aide nécessaire à nos concitoyens en situation précaire et accompagne la communauté à travers une campagne de communication continue, appelant au strict respect des décisions du gouvernement espagnol et tendant à sensibiliser sur l’impérieuse nécessité de se conformer aux dispositions et réglementations établies parles autorités de ce pays,en vue de répondre à cette situation exceptionnelle de crise sanitaire mondiale,a affirmé la diplomate marocaine dans un entretien à la MAP.

Expliquant les mesures prises au profit de la communauté marocaine résidant en Espagne, Benyaich a précisé que suite aux premières décisions du gouvernement espagnol, l’ambassade a mis en place,le 4 mars courant, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères,de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger,une cellule de suivi avec l’ensemble des consulats généraux,chargée d’assurer un accompagnement de la communauté marocaine résidant en Espagne.

Au lendemain de la décision conjointe prise par le Maroc et l’Espagne de suspendre le trafic maritime et aérien, l’ambassade du Royaume a mis en place,le 13 mars, une cellule de suivi et de communication au profit des touristes marocains restés bloqués sur le territoire espagnol,pour s’informer de leur situation à la suite de la propagation du nouveau coronavirus dans plusieurs régions du pays.

Dans ce cadre,ajoute Benyaich,l’ambassade et chacun des douze consulats généraux ont mis en place une ligne téléphonique à cet effet, un numéro WhatsApp spécial et un courriel qui ont été mis “à la disposition de nos concitoyens afin qu’ils puissent nous contacter en cas de problème”.

Benyaich affirme avoir adressé une déclaration à l’opinion publique espagnole,relayée par les principaux organes de presse,pour expliquer en détail les raisons et les conditions ayant amené les deux pays à prendre cette décision.

Elle a également indiqué avoir appelé,via une déclaration télévisée,tous les Marocains résidant en Espagne à faire preuve de solidarité et de cohésion, et à veiller au strict respect des consignes et des mesures,afin de préserver leur santé et celle de leurs proches.

La campagne de communication de l’ambassade s’est également appuyée sur la publication de communiqués relayés par la presse,invitant les membres de la communauté marocaine à respecter strictement les recommandations et les consignes des autorités sanitaires espagnoles et éviter tout déplacement en dehors de leur lieu de résidence.

Concernant les mesures prises au profit des touristes marocains bloqués en Espagne,suite à la fermeture des frontières entre les deux pays, Benyaich a souligné qu’outre la mise en place d’une cellule d’écoute permanente via des lignes de téléphone,un numéro WhatsApp et l’adresse électronique [email protected], pour apporter à ceux d’entre eux qui se trouvent dans une situation de précarité,l’aide et l’appui appropriés (hébergement, nourriture, assistance sanitaire le cas échéant),une base de données a été constituée, avec l’appui des consulats généraux visant à recenser l’ensemble des touristes marocains présents sur le territoire espagnol, dont le nombre s’élève à 1700 personnes à ce jour.

L’ambassade reçoit quotidiennement, plus de 150 appels téléphoniques, 200 interactions sur WhatsApp et une vingtaine de courriels,a rappelé Benyaich,relevant que la représentation diplomatique du Royaume et le consulat général à Algésiras ont été confrontés à un afflux massif de Marocains résidant en Italie et en France,venus en autocars pour se rendre au Maroc, malgré la suspension du trafic maritime.

Une cellule de crise spécialement dédiée a été mise en place pour trouver une issue à cette situation qui s’est soldée par le retour de 5 autocars à leur lieu d’origine et de quelques 130 membres de la communauté marocaine vers les villes de leur résidence.

Et de préciser que l’ambassade et les consulats ont apporté, à ce jour,une aide partielle ou totale à plus de 300 personnes bloquées sur le territoire espagnol,tenant à saluer le grand élan de solidarité de nombreuses associations marocaines et de bénévoles présents en Espagne, qui ne ménagent aucun effort pour apporter leur soutien aux Marocains bloqués.

Saluant également la collaboration des autorités espagnole dans la gestion de cette crise, Benyaich a rendu un vibrant hommage à tous les ressortissants marocains en Espagne «pour la patience et la résilience dont ils font preuve au quotidien ».

«Nous leur demandons de continuer à se montrer compréhensif et solidaire face à cette situation d’urgence pour leur intérêt propre et celui de leurs proches».

L’ambassadeur du Maroc a, par ailleurs, rappelé qu’en ce qui concerne la situation des Marocains décédés et face à l’impossibilité de rapatrier les corps des défunts pour être inhumés à la mère patrie, le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger, a décidé de couvrir les charges d’inhumation des défunts en situation précaire et d’assurer leur enterrement dans les cimetières islamiques ou dans les carrés réservés aux Musulmans dans les cimetières municipaux, notant que l’ambassade et les consulats généraux n’ont reçu, à ce jour, aucune plainte émanant des familles éplorées en ce qui concerne la procédure et les modalités d’inhumation.

A cet effet, les différents consulats ont pris attache avec les autorités locales espagnoles afin d’augmenter les espaces réservés aux défunts marocains, à l’instar du cimetière musulman de Griñón, qui a lancé l’aménagement de 100 sépultures supplémentaires.

S.L. (avec MAP)