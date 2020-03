Covid-19: la ville la plus touchée au Maroc

58 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, portant à 333 le nombre total des cas de contamination, a indiqué, ce vendredi, Mouad El Mourabit, coordinateur du Centre national d’opérations d’urgence en Santé publique.

Onze nouveaux décès ont également été enregistrés ce qui porte à 21 le nombre de décès dus au virus, a précisé El Mourabit. Le nombre des personnes déclarées guéries s’élève à 11, a-t-il dit.

Côté répartition géographique, la région de Casablanca-Settat a comptabilisé 104 cas et la région de Fès-Meknès 63 cas, suivies de Rabat-Salé-Kénitra 56, Marrakech-Safi 51, Tanger-Tétouan-El Hoceima 23, Souss-Massa 11, l’Oriental 12, Beni Mellal-Khénifra 07, Drâa-Tafilalet 05, et Guelmim-Oud Noun 01, a précisé le responsable, notant que les régions de Laâyoune-Sakia-Hamra et Dakhla-Oud Eddahab restent jusqu’à présent indemnes.

S’agissant des villes avec le plus grand nombre de cas recensés, El Mourabit a relevé que Casablanca a enregistré 102 cas, suivie de Meknès (45), Marrakech (44), Rabat (27) et Fès (17).

En ce qui concerne la répartition des cas selon leur origine, le responsable a fait savoir que le pourcentage des contaminations locales est passé à 57% du total des cas, contre 43% pour les cas importés.

Au niveau de l’état clinique des patients actuellement sous traitement, El Mourabit a avancé que l’état de santé de 86% des personnes infectées par le virus est jugé “stable ou modéré”, tandis que 14% d’entre eux se trouvent dans un état “difficile ou critique”.

Pour ce qui est de la répartition des cas selon les tranches d’âge, le responsable a indiqué qu’ils sont répartis comme suit: la tranche d’âge de plus de 65 ans (36%), entre 40 et 65 ans (28%), entre 25 et 40 ans (18%), et la tranche d’âge des moins de 25 ans (18%).

M.S. (avec MAP)