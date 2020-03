Covid-19: la Fédération des viandes rouges rassure

La Fédération Interprofessionnelle des Viandes Rouges “FIVIAR” rassure, ce vendredi, les consommateurs que la situation d’approvisionnement des marchés intérieurs en viandes rouges ne suscite aucune inquiétude dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire décrété par le Maroc pour la lutte contre le Covid-19.

“L’offre en viandes rouges dépasse largement la demande et celle des mois à venir notamment durant le mois sacré du Ramadan”, souligne la Fédération dans un communiqué, suite à la pandémie mondiale causée par le COVID-19.

Les professionnels de la filière viandes rouges de tous les maillons de la chaîne de valeur s’engagent à assurer la continuité de la production et l’approvisionnement des marchés intérieurs, qu’ils s’agissent des viandes rouges, des produits à base de viandes et d’animaux vivants destinés à l’abattage ou à l’occasion de Aid Al Adha 1441 de l’hégire, ajoute la même source.

Afin de préserver la santé du personnel et de la main d’œuvre contre le Covid-19 au niveau des exploitations d’élevage et des circuits de commercialisation, les professionnels du secteur des viandes Rouges ont également veillé sur le renforcement des mesures d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)